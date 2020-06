Expertin: Patente von Apple sind maßlos überbewertet

Der Gerichtsstreit zwischen Apple und Samsung geht bereits in die vierte Woche, der Ton wird aber immer härter. Judith Chevalier, Professorin für Wirtschafts- und Finanzwissenschaften in Yale, hat nun berechnet, dass die von Apple geforderte Summe von 2,191 Milliarden US-Dollar für seine Patente hoffnungslos überbewertet sei. Ihren Berechnungen zufolge sei eher die Summe von 38,4 Millionen US-Dollar angemessen. Chevalier wurde von Samsung als Zeugin vorgeladen.

Zur Berechnung der Summe wandte sie recht ungewöhnliche Methoden an. Sie wertete 66 Smartphone-Tests von 22 Tech-Blogs und Nachrichten-Seiten aus und suchte nach den von Apple genannten Funktionen. Lediglich in 1,07 Prozent der Sätze kommen die von Apple patentierten Funktionen, wie zum Beispiel „Slide to Unlock“ und die systemweite Suche, vor. Der Wert dieser Patente sei laut Chevalier „sehr gering“, statt der geforderten 40 US-Dollar pro verkauftem Gerät hat sie 1,75 US-Dollar errechnet.