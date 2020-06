Facebook: 2012 eine Milliarde Nutzer möglich

Hoffnungsmärkte Asien und Südamerika

Dass das Ziel vielleicht doch noch dieses Jahr erreicht wird, könnte auch an den Wachstumsmärkten Asien und Südamerika liegen. In Europa und den USA ist der Markt bereits relativ gesättigt, hier registrieren sich kaum noch neue Benutzer. Doch allein in Indien verzeichneten die Neuanmeldungen letztes Jahr ein Rekordhoch und ließen die Gesamtnutzerzahl von 22 Millionen auf 36 Millionen steigen - gemessen an den insgesamt 1,2 Milliarden Einwohnern immer noch ein sehr geringer Prozentsatz und dementsprechend Hoffnungsmarkt von Facebook. Aber auch in Südamerika, genauer gesagt in Brasilien haben sich innerhalb der letzten 9 Monate knapp 17 Millionen Menschen registriert. Dadurch hat sich die Zahl binnen kürzester Zeit mehr als verdoppelt.