Facebook-App lädt Fotos automatisch hoch

Das Online-Netzwerk hat eine Funktion in seinen Android- und iOS-Apps freigeschaltet, womit geschossene Fotos automatisch in ein privates Album geladen und von dort direkt mit dem eigenen Freundeskreis geteilt werden können.

Wie Facebook am Freitag mitteilte, wird das Feature Photo Sync ab sofort für die User freigeschaltet. Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert und muss erst manuell eingeschaltet werden. Entscheidet man sich dafür, lädt die App automatisch alle Smartphone-Fotos in das soziale Netzwerk hoch. Dort landen sie in einem privaten Album und können von dort in die eigene Timeline gepostet werden. Der Speicherplatz für den automatischen Upload ist derzeit mit 2 GB begrenzt. Sobald dieses Limit erreicht ist, wird nicht mehr synchronisiert, bis Fotos gelöscht werden. Die Synchronisierung stoppt auch, wenn der Akkustand niedrig ist. User können darüber hinaus bestimmen, ob die Fotos nur über WLAN, oder auch über die mobile Internetverbindung hochgeladen werden.

Google bietet in seiner Google+-App bereits seit längerem eine sehr ähnliche Funktion an. Auch hier werden Fotos und Videos in ein privates Picasa-Album geladen und können von dort direkt bei Google+ geteilt werden.