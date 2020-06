Facebook: Bei Veranstaltungen einchecken

Facebook überarbeitet in der neuen iOS-App seine geobasierten Dienste. So ist es für Nutzer ab der aktuellen Version 3.4 möglich, sich auch bei Veranstaltungen einzuchecken. Bislang konnte man das nur über Places am jeweiligen Ort tun. Auch die Übersicht hat Facebook verbessert. Der Aufenthaltsort der Freunde ist nicht mehr nur über eine Liste abrufbar, sondern direkt über eine virtuelle Kartenansicht.

Außerdem bietet das Online-Netzwerk in der neuen Version seiner App nun auch die Möglichkeit an, Freunde zu entfernen. Zuvor musste man hierfür die volle Seite in einem Browser aufrufen.