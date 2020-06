Facebook bietet Video-Rückblicke verstorbener User an

Facebook hat bekanntgegeben, dass User-Accounts vom sozialen Netzwerk nachträglich nicht mehr verändert werden, wenn die Person gestorben ist. Bislang hatte Facebook nach eingelangter Meldung vom Ableben der Person die Privatsphären-Einstellung automatisch so zurückgestuft, dass nur eigene Facebook-Freunde den Account sehen konnten. Nun will man die vom User selbst gewählten Einstellungen beibehalten und so die getroffene Entscheidung des Users respektieren.