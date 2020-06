Facebook bringt den Privatsphäre-Dino

Facebook-Neulingen könnte demnächst ein Pop-Up begegnen, in dem eine kleine, blaue Dinosaurier-Figur seine Hilfe anbietet. Wenn Nutzer ihre Privatsphäre-Einstellungen "in letzter Zeit" nicht verändert haben, soll der Dino darauf hinweisen, dass man nicht jedes Posting mit der gesamten Facebook-Öffentlichkeit teilen muss. Der Privatsphäre-Dino bietet stattdessen etwa an, ein Posting nur Personen in der eigenen Freundesliste zugänglich zu machen.

Facebook will mit der neuen Funktion Kritik entgegenwirken, wonach das Social Network wenig Rücksicht auf den Datenschutz einzelner Nutzer lege. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung meint eine Sprecherin: "Wir testen ununterbrochen neue Wege, um sicherzustellen, dass die Leute entscheiden können, wer ihre Inhalte sehen kann."