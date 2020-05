Facebook casht für Postings immer stärker ab

Im bereits zitierten Memo wird Unternehmen empfohlen, Geld in die Hand zu nehmen und in die Werbung auf Facebook zu stecken: “Damit die Reichweite der Postings im Newsfeed maximiert wird, sollten Sie für ihre Marke eine bezahlte Reichweitenerweiterung in Betracht ziehen, da es Ihnen diese ermöglicht, auch Menschen außerhalb der eigenen Fan-Base und außerhalb des viralen Wettbewerbes zu erreichen", heißt es dazu im Facebook-Memo.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Facebook ein nahezu kostenloser Werbekanal für Firmen war. “ Facebook ist eine Plattform geworden, auf der Unternehmen werben und dafür auch Geld bezahlen”, erklärt Judith Denkmayr, Geschäftsführerin der Social-Media-Agentur Digital Affairs. Egal wie gut und beliebt das Posting ist – ohne bezahlter Werbung sei es für Firmen kaum mehr möglich viralen Content zu erzeugen.