Facebook Credit-Wertkarten im Supermarkt erhältlich

Apple hat es vorgemacht, nun folgt Facebook auf großem Fuße. Um den Einkauf in Spielen zu erleichtern, bietet das soziale Netzwerk ab sofort auch in den USA Wertkarten mit der virtuellen Währung Facebook Credits an. Dank der Facebook Credit-Wertkarten haben nun auch Personen, die weder einen PayPal-Account noch eine Kreditkarte besitzen die Möglichkeit, virtuelle Güter in Spielen wie FarmVille zu erwerben. Die Wertkarten sind um 5, 10 und 25 Dollar in Filialen der Handelskette Walmart und als 10, 25 und 50 Dollar Wertkarten in den Filialen von Best Buy erhältlich. In Australien und Asien waren die Wertkarten auch bisher schon erhältlich.

"Da wir uns der Festtags-Geschenk-Saison nähern, freuen wir uns die Verfügbarkeit von Facebook Credit-Geschenkkarten auf Walmart und Best Buy auszuweiten. Mehr als 200 Spiele und Applikationen akzeptieren bereits Facebook Credits und geben den Menschen die Möglichkeit, aus unterhaltsame, bequeme und sichere Art und Weise Premium Produkte zu erwerben, was die Geschenkkarten zu einem einzigartigen Geschenk machen", so ein Facebook-Sprecher.

Der Verkauf von Facebook Credit-Wertkarten verwundert kaum, wenn man an die immer rascher wachsenden Umsätze, die mit dem Handel mit virtuellen Gütern erzielt werden, denkt. Diese sollen bis 2013 bereits auf sechs Milliarden Dollar angestiegen sein.

(futurezone)