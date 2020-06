Facebook-Debatte: "Wiener Linien, sind eure Kameras Fakes?"

Am Freitag wurde ein trauriger Vorfall bekannt: In der Nacht des Stefanitags ist ein Mann verstorben, nachdem er im Aufzug der Wiener-Linien-Station Volkstheater einen Herzinfarkt erlitten hatte. Der Mann brach zusammen und lag fünf Stunden im Lift, ohne dass jemand den Notruf betätigte. Mehrere Personen stiegen ein und wieder aus, ohne sich um den Mann zu kümmern. Die Wiener Linien teilten dieses tragische vor sozialer Kälte triefende Ereignis am Freitag via Facebook mit – und wurden von erzürnten Nutzern mit einer Flut von wütenden Postings überhäuft. Die Postings beschäftigen sich aber nicht etwa mit der sozialen Kälte und der schockierenden Tatsache, dass dem Mann nicht geholfen wurde, sondern waren fast ausschließlich Rufe nach „mehr Videokameras“.