Facebook entfernt Katze im Anzug

Best-Practice-Beispiele und Tipps

Für den Bericht unter dem Titel „Censorship in Context: Insights from Crowdsourced Data on Social Media Censorship“ wurden Nutzer zu ihren Erfahrungen mit der Zensur in sozialen Medien befragt. Er enthält auch Best-Practice-Beispiele und Tipps für den transparenten Umgang mit Unterlassungsaufforderungen und der Entfernung von Inhalten. Das Mindeste, was Online-Netzwerke tun könnten, sei es, Nutzer klar darüber aufzuklären, was auf ihren Plattformen akzeptiert werde und was nicht, wird in der EFF-Aussendung eine Studienautorin zitiert.