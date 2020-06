Facebook: Entschuldigung für missglückten Jahresrückblick

Meyer beklagt in einem Blogpost, dass der Algorithmus wohl im Großteil der Fälle funktionieren würde, wer aber geliebte Menschen verloren oder andere traumatische Erlebnisse hatte, darauf verzichten könnte. Statt Wut gab Meyer jedoch Ratschläge, wie die App verbessert werden könnte. So solle Facebook um Erlaubnis bitten, einen Jahresrückblick zu erstellen. Derzeit wird er automatisch erstellt und der Nutzer zum Teilen eingeladen. Zudem sollten keine Fotos am Titel zu sehen sein und der Standard-Spruch anders lauten. Wer die Vorlage nutzt, teilt den Jahresrückblick mit dem Satz „Es war ein tolles Jahr. Danke, dass du ein Teil davon warst.“