Facebook erlaubt Enthauptungsvideos wieder

Facebook hatte im Mai Enthauptungsvideos von seinen Seiten entfernt, nachdem sich das Family Online Safety Institute, das auch einem Sicherheitsbeirat des Unternehmens angehört, darüber beschwert hatte. Die Kinderschutzorganisation kritisierte Facebooks Kehrtwende gegenüber der BBC scharf und forderte die Entfernung solcher Inhalte. Enthauptungsvideos sind an vielen Orten im Netz zu sehen, darunter auch auf Googles Online-Videoplattform YouTube.

Es liege in der Verantwortung der Eltern und nicht in jener von Facebook, Jugendliche vor solchen Inhalten fernzuhalten, kritisierte die französische Bürgerrechtsorganisation La Quadrature du Net. Die Entscheidung, welche Inhalte zulässig seien, dürfte nicht Facebook überlassen werden, sondern müsste von einem Gericht gefällt werden, so die Bürgerrechtsorganisation.