Facebook-Film "The Social Network" räumt ab

Der Film "The Social Network" über die Entstehung von Facebook ist am Freitagabend in Los Angeles von US-Kritikern mehrfach ausgezeichnet worden. Bei der Vergabe der Critics" Choice Awards in Hollywood in der Nacht zum Samstag holte der Streifen neben der Auszeichnung für den besten Film auch die Trophäen für beste Regie ( David Fincher), adaptiertes Drehbuch ( Aaron Sorkin) und Filmmusik.

"The Social Network" war auch schon der Liebling anderer Kritikervereinigungen, so in New York, Los Angeles und bei der National Society of Film Critics. Der Film ist für sechs Golden Globes nominiert, die am Sonntag vergeben werden. Die Critics" Choice Awards sind zudem ein guter Oscar-Vorbote. Fast alle von den Kritikern ausgezeichneten Top-Filme kamen wenige Wochen später auch zu Oscar-Ehren.

Mehr zum Thema:

Streit um Facebook-Gründung geht weiter

Ein Facebook-Freund ist 90 Dollar wert

750 Millionen Fotos bei Facebook hochgeladen

(apa/dpa)