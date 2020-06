Facebook investiert in Drohnen, Satelliten und Datenbrille

Fast 1.200 neue Mitarbeiter sollen für den Ausbau des Geschäfts, vor allem aber für die Entwicklung von neuen Technologien gewonnen werden. Allein bei dem 2014 um zwei Mrd. Dollar übernommenen Unternehmen Oculus Rift werden 54 Jobs angeboten. Die Firma stellt Geräte her, mit denen Computerspieler in eine virtuelle Welt eintauchen können.

Facebook sucht zudem vorrangig Spezialisten für den Bau eigener Satelliten und Drohnen, mit denen das Unternehmen von Mark Zuckerberg Internetdienste in entlegene Regionen der Welt bringen will. Die Kalifornier investieren auch in die Einstellung von Technologie-Experten für Online-Werbung. Facebook versucht, in neue Geschäftsfelder vorzudringen.