Facebook löscht Seite wegen Michelangelos nacktem Adam

"Die Schöpfung des Adam" ist eines der berühmtesten Kunstwerke des italienischen Künstlers Michelangelo. Das 1510 in der sixtinischen Kapelle in Rom fertiggestellte Bild zeigt Gott, der den biblischen ersten Menschen mit ausgestrecktem Arm als sein Ebenbild erschafft. Der Verlag OLONA Edition verwendete für das Cover des Buches "Psalm 1" von Eckehard Bamberger eine leicht abgewandelte Version dieses Bildes - Adam (mit etwas zu kleinem Kopf) sieht dabei den Betrachter statt Gott an.

Die Illustration wurde auch für eine Facebook-Seite zur Bewerbung des Buches verwendet, fiel jedoch der Zensur zum Opfer. Die Begründung des Social Networks, warum die Facebook-Seite gelöscht wurde: Das Bild sei übermäßig sexualisiert. Den genauen Wortlaut der Facebook-Reaktion findet man auf der Psalm-1-Homepage.