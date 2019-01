Facebook-Posting droht mit Veröffentlichung privater Nachrichten

"Morgen ist Deadline!!!", heißt es in der auf dem Online-Netzwerk kursierenden Nachricht. Danach würde alles, was man jemals auf Facebook gepostet habe, öffentlich zugänglich sein. Selbst Meldungen, die wieder gelöscht wurden, könnten aufgrund der bevorstehenden Änderung bei den Datenschutzrichtlinien eingesehen und von Facebook genutzt werden, heißt es weiter. Um dies zu verhindern, werden Nutzer aufgefordert Facebook die Veröffentlichung zu untersagen, am besten in dem man den Text der Nachricht kopiert und veröffentlicht.