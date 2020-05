Facebook-Nachrichten aus Gefängnis empören Vietnamesen

Mit offenherzigen Facebook-Mitteilungen haben Häftlinge in Vietnam Empörung ausgelöst. Die Männer im Tan-Lap-Gefängnis nordwestlich von Hanoi hatten sich mit geschmuggelten Smartphones Zugang zum Internet verschafft. Im sozialen Netzwerk Facebook posteten sie Fotos von ihren Tattoos oder wie sie gemeinsam Tee trinken. Ein Häftling gab als Statusmeldung " Drogen nehmend im Knast" an.

Am Freitag veröffentlichte die Zeitung "Dan Tri" Screenshots der Profile, auf denen unter anderem ein Insasse mit einer Rauchpfeife zu sehen ist. Viele Vietnamesen empörten sich online über die Fotos. "Was zur Hölle machen die Wächter in diesem Gefängnis?", fragte ein Nutzer. Ein Gefängnissprecher sagte, die Accounts der Häftlinge seien gelöscht worden. Er könne sich nicht erklären, warum sie noch online einsehbar waren. In Vietnam wird das Internet zensiert. Obwohl Facebook gesperrt ist, gibt es 24 Millionen vietnamesische Accounts, weil sich viele Menschen auf Umwegen Zugang zu dem Online-Netzwerk verschaffen.