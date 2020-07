Facebook: Nackter Hintern erschüttert Politik

Das Bild zeigt einen aus einem Pool ragenden Hintern, ein Text stellt einen direkten Zusammenhang mit Finanzministerin Maria Fekter (V) her, berichtete die „Kleine Zeitung".

ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch forderte umgehend Konsequenzen. Scheider kündigte an, den „bedauerlichen Vorfall" in einem persönlichen Brief an Fekter aufklären zu wollen. Das Bild sei auf der Facebook-Seite des Bürgermeisters gelangt, weil ein Mitarbeiter den Kommentar „versehentlich" online gestellt habe, da er angenommen hatte, gerade mit seinem eigenen privaten Facebook-Profil angemeldet zu sein, erklärte FPK-Klubobfrau Sandra Wassermann in einer Aussendung. Nach Bekanntwerden sei der Beitrag umgehend gelöscht und der Mitarbeiter zurechtgewiesen worden, so Wassermann.

Bürgermeister wusste nichts

Scheider selbst habe von dem Foto nichts gewusst. „Es gibt für den Herrn Bürgermeister nicht den geringsten Anlass, die von ihm sehr geschätzte Bundesministerin Maria Fekter in irgendeiner Form zu diskreditieren", sagte Wassermann. Trotzdem werde Scheider „in einem persönlichen Brief an die Finanzministerin klare und unmissverständliche Worte finden, um den bedauerlichen Vorfall aufzuklären", so Wassermann.

Rücktrittsforderungen

ÖVP-Generalsekretär Rauch hatte „umgehende Konsequenzen und im Mindesten eine Entschuldigung" von Scheider gefordert. Das Posting sei „völlig niveau- und geschmacklos", Fekter würde auf „billigste und geschmackloseste Art und Weise" diskreditiert, so Rauch.

Die Bundesleiterin der ÖVP Frauen, Dorothea Schittenhelm, forderte Scheider gar zum Rücktritt auf. Das Posting sei „zutiefst empörend und menschenverachtend". „Eine derartig geschmacklose Art und Weise, mit Menschen umzugehen, ist unerträglich und hat keinen Platz in der österreichischen Politik", so Schittenhelm.