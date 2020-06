Facebook plant angeblich E-Mail-Dienst

Das Soziale Netzwerk Facebook will sein Angebot nach Medienberichten um einen eigenen E-Mail-Dienst ausbauen. Facebook wolle die Weiterentwicklung der bisherigen Nachrichtenfunktion am Montag vorstellen, berichteten US-Medien am Freitag.

Facebook lud für Montag zu einer Pressekonferenz, machte jedoch selbst keine Angaben zum Thema der Veranstaltung. Mit einem eigenen E-Mail-Dienst würde Facebook seine rund 500 Millionen Nutzer noch enger an sich binden - zum Nachteil von Konkurrenten wie Google mit seinem Mail-Dienst GMail.



"GMail-Killer"

Wie das Technologie-Blog TechCrunch berichtete, soll am Montag das bisher geheime "Project Titan" vorgestellt werden, das intern auch als "GMail-Killer" tituliert wird. Demnach soll jeder Facebook-Nutzer eine eigene E- Mail-Adresse mit der Endung "@facebook.com" bekommen.

Zudem berichtete das US-Technologieportal ZDNet, in das neue Facebook-Produkt sollten auch Web-Versionen von Microsofts Office-Programmen wie Word, Excel und PowerPoint integriert werden.

