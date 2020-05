Facebook plant App zur anonymen Nutzung

Im April diesen Jahres kündigte Facebook-Chef Mark Zuckerberg an, den Nutzern mehr Kontrolle über ihre Daten geben zu wollen. An dieser Ankündigung ist scheinbar wirklich etwas dran, denn das Netzwerk arbeitet jetzt laut einem Bericht der " New York Times" tatsächlich an einer Anwendung, die man unter verschiedenen Spitznamen benutzen kann.