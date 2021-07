Facebook: Platz 10 bei unpopulärsten US-Firmen

,

und

) die Internet-Welt in Atem hält, mussFacebook wieder einmal Kritik einstecken. Wie Business Insider berichtet, rangiert Zuckerbergs Online-Netzwerk unter den verhasstesten Unternehmen in den USA . Dem American Customer Satisfaction Index zugolge belegePlatz Zehn auf der Liste der US-Firmen mit den niedrigsten Kundenzufriedenheitswerten. Hier die ganze Liste (in Klammer der Satisfaction-Score mit Maximum 100):

19. Bank of America (68)

18. Dish Network (67)

17. Cox Communications (67)

16. Pacific Gas and Electric (67)

15. JPMorgan Chase (67)

14. AT&T Mobility (66)

13. L.A. Dept. of Water & Power (66)

12. Long Island Power Authority (65)

11. UnitedHealth (65)

10. Facebook (64)

9. MySpace (63)

8. American Airlines (63)

7. United Airlines (61)

6. US Airways (61)

5. Charter Communications (59)

4. Comcast (59)

3. Time Warner (59)

2. Delta (56)

1. Pepco (54)