Facebook präsentiert Trendbarometer 2011

In seinem Memology-Ranking hält das weltweit größte Online-Netzwerk fest, welche Themen seine Mitglieder am meisten interessieren. Am Dienstag präsentierte Facebook die Rangliste für 2011. Weltweit zog der Tod Osama bin Ladens im auslaufenden Jahr das meiste Nutzerinteresse auf sich, gefolgt vom Superbowl-Sieg der Green Bay Packers in der US-National-Football-League ( NFL) und dem Freispruch von Casey Anthony, einer 25-jährigen US-Amerikanerin, die des Mordes an ihrer Tochter beschuldigt wurde.

Weitere Themen, über die sich Facebook-Nutzer 2011 unterhielten waren der US-Schauspieler Charlie Sheen, der Tod von Apple-Mitgründer Steve Jobs sowie die königliche Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton in Großbritannien, gefolgt vom Ableben der Sängerin Amy Winehouse, dem Spiel " Call of Duty: Modern Warfare 3", der Militäraktion in Libyen sowie der Hurrikan "Irene".