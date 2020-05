Facebook stellt ab April Sponsored Stories ein

Die umstrittenen Sponsored Stories auf Facebook, in denen neben der Werbung Name und Profilbild eines Facebook-Nutzers erschien, sodass der Eindruck entstand, dass dieser es empfehle, wird ab dem 9.April eingestellt. Das gab Facebook am Donnerstag bekannt. Die Weichen für diesen Schritt wurden bereits im Juni gestellt, als ähnliche Funktionen auch für herkömmliche Werbungen auf Facebook angekündigt wurden. Diese bleiben nun erhalten und sollen so die Funktion der Sponsored Stories ersetzen.