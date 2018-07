Facebook testet Werbe-Anzeigen mit euren Gesichtern

Statische Bilder sind out, Werbung arbeitet immer mehr mit Augmented Reality. Auch bei Facebook. Das soziale Netzwerk könnte so bald eure eigenen Gesichter in Spiele wie "Candy Crush" integrieren.

Facebook will Werbetreibenden neue Möglichkeiten anbieten: Im Newsfeed sollen bald unter anderem auch Augmented Reality (AR)-Anzeigen eingebettet werden können. Das Feature wird zunächst mit einigen ausgewählten Anzeigenkunden getestet. Auf seiner Entwicklerkonferenz F8 hatte das soziale Netzwerk AR-Produkte bereits für den Messenger angekündigt.

Ty Ahmad-Taylor, Vice President of Product Marketing bei Facebook, demonstrierte nun die geplanten Werbeformate am Dienstagmorgen in New York City. Dafür integrierte etwa sein eigenes Gesicht in das Spiel "Candy Crush". Außerdem sollen Shopping-interessierte User virtuell sehen können, wie ihnen bestimmte Sonnenbrillen oder das Make-up einer Marke stehen. Dabei kann ebenfalls das eigene Gesicht in die Anzeige integriert werden.