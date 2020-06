Facebook verschenkt Credits für Werbeklicks

Um seine virtuelle Währung "Facebook Credits" bekannter zu machen, verschenkt das Online-Netzwerk sie ab sofort für das Anklicken von Werbung an seine Nutzer. Der Deal beschränkt sich derzeit allerdings auf Videos, die in Social Games von den Partner-Firmen TrialPay, Sharethrough, SocialVibe, Epic Media und SupersonicAds geschaltet werden. Entscheidet sich ein App-Anbieter dafür, einen Werbe-Spot einzublenden, erhalten seine Nutzer eine Meldung, dass sie Facebook Credits mit dem Ansehen verdienen können. Pro Klick wird derzeit ein Credit gezahlt - das entspricht umgerechnet etwa 7 Euro-Cent.

Mit Facebook Credits können Nutzer in den USA derzeit nicht nur virtuelle Güter in Social Games kaufen, sondern damit auch Film-Streams von Warner (z.B. Dark Knight") oder Facebook Deals (derzeit in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien und Spanien verfügbar) bezahlen.