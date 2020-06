Facebook verschiebt Einführung neuer Datenschutz-Regeln

Facebook hat die Einführung seiner neuen Datenschutz-Regeln nach Druck europäischer Regulierer um fast einen Monat auf Ende Jänner verschoben. Man wolle mehr Zeit einräumen, die Änderungen zu prüfen, erklärte ein Facebook-Sprecher. Die neuen Regeln sollen nun erst am 30. Jänner statt am 1. Januar in Kraft treten.