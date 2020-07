Facebook zwei Stunden lang kaum erreichbar

“ Facebook is down. Just like its stock price.” Dieser Witz ist in der Nacht auf Donnerstag rund um die Welt gegangen: Denn für viele Nutzer war das Online-Netzwerk Facebook für etwa zwei Stunden lang nicht oder nur sehr langsam erreichbar. Das berichten verschiedene US-Medien. Über die Gründe wird derzeit noch spekuliert.

Für Facebook ist es nicht das erste Mal, dass man mit einem Ausfall, der viele Millionen Nutzer betrifft, zu kämpfen hat. im März 2012 war die Seite für viele Nutzer in Europa nicht erreichbar, im September 2010 gab es ebenfalls einen Ausfall.

Derweil gibt es ein wenig Licht am Ende des Tunnels für jene, die sich Facebook-Aktien zugelegt haben. Nach langen Tagen des Preisverfalls ist der Kurs am Donnerstag wieder um fünf Prozent auf 29,60 Dollar je Aktie gestiegen, ist damit aber noch weit vom Ausgangspreis von 38 Dollar entfernt.