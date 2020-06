Fahrgäste verklagen Uber wegen „Sicherheits-Gebühr“

Der Fahrtdienst Uber wird in den USA nun auch von seinen eigenen Fahrgästen verklagt. Zwei Fahrgäste haben sich zu einer Sammelklage zusammengeschlossen, die gegen die sogenannte „Safe Rides Fee“ in der Höhe von einem Dollar pro Fahrt vorgeht. Die Kläger fordern, dass Uber jedem Fahrgast in den USA diese Gebühr rückerstattet, da diese unter falschen Behauptungen eingehoben wird. Uber hat weltweit dieses Jahr 140 Millionen Fahrten durchgeführt, der Großteil davon in den USA.