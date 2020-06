Fake-Rechnungen waren Internet-Phänomen des Jahres 2013

Der Internet Ombudsmann Bernhard Jungwirth bearbeitete im vergangenen Jahr 5.318 Beschwerden, in knapp 41 Prozent ging es um betrügerische Fallen, sagte er bei der Vorstellung des Jahresberichts am Donnerstag. Generell rät er dazu, Angebote zu prüfen und keine Vorauszahlungen zu leisten.

Das Einkaufen per Mausklick sei für immer mehr Menschen Alltag und funktioniere weitestgehend problemlos, so der Ombudsmann. Dennoch wandten sich im vergangenen Jahr mehr als 5.000 Geschädigte an die Schlichtungsinstanz. Der durchschnittlich gemeldete Schaden: 184,90 Euro. 83,8 Prozent der Fälle konnten erfolgreich bearbeitet werden, insgesamt 670.000 Euro habe man den Verbrauchern "ersparen" können, zeigte sich Jungwirth zufrieden.