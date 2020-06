Falsche "The Interview"-App stiehlt Bankdaten

Wie IT-Sicherheitsexperte Graham Cluley auf seinem Blog unter Berufung auf Erkenntnisse des Online-Sicherheitsunternehmens McAfee und der Technischen Universität Darmstadt beschreibt, ist derzeit eine gefährliche Android-App im Umlauf, die sich den Aufruhr rund um die Nordkorea-Satire "The Interview" zunutze macht. Hinter der App verbirgt sich jedoch ein Trojaner, der versucht, Bankdaten auf den jeweiligen Mobilgeräten aufzuspüren.

Die App spricht vor allem südkoreanische Nutzer an. Sie sollen damit den Film "The Interview" auf ihr Mobilgerät downloaden können. Statt dem Film erhalten Interessierte aber nur einen Trojaner der Sorte Android/Badaccents. Damit sollen am Mobilgerät gespeicherte Kontodaten bei südkoreanischen Banken sowie der internationalen Citi Bank aufgespürt werden.