Fan fotografiert Formel-1-Grand-Prix mit Gameboy-Kamera

Das Kameramodul, das für Nintendos Ur-Gameboy erhältlich war, gibt eigentlich nicht viel her. Fotos werden in vier Graustufen mit der Auflösung 128 x 112 Pixel gemacht. Mit Kreativität und dem Willen zum Basteln kann das System aber soweit umgebaut werden, dass damit ein Sportereignis dokumentiert werden kann, wie Kotaku schreibt. Das hat der Rennsportfan Tim Binnion vergangenen Monat bewiesen, indem er mit einem Gameboy Bilder des Formel-1-Grand-Prix in Shanghai angefertigt hat.