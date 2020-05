FBI vergisst Domain zu verlängern, Megaupload zeigt Pornos

Web-Adressen, die das FBI beschlagnahmt, leiten in der Regel an eine Webseite weiter, auf der ein Banner darauf hinweist, dass die jeweilige Seite Gegenstand kriminaltechnischer Untersuchungen ist. Ein paar Tagen lang sind Besucher, etwa von Megaupload, an Webseiten weitergeleitet worden, die pornografische Inhalte und Malware hosten.