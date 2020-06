Felix Baumgartner gratuliert neuem Rekordhalter

Eustace, der bei Google den Titel eines Senior Vize-Präsidenten für Wissen hält, erreichte seine Sprunghöhe in rund zweieinhalb Stunden. Er habe rund 30 Minuten dort verbracht. "Es war wunderschön. Man konnte die Dunkelheit des Weltalls und die Schichten der Atmosphäre sehen", sagte er der " New York Times".

Der Google-Manager verzichtete im Gegensatz zu Baumgartner auf eine Kapsel und ließ sich nur in seinem Spezialanzug am Ballon befestigt nach oben befördern. Den Fallschirm öffnete er in einer Höhe von rund 5,5 Kilometern. Zuvor hatte er etwa viereinhalb Minuten nach dem Absprung seinen Flug bereits mit einem Mini-Schirm stabilisiert.