Filmindustrie treibt Schadenersatz künstlich in die Höhe

Das erkläre auch, wieso die Gründer der betroffenen Unternehmen auch weiterhin ein normales Leben führen können. TorrentFreak führte unter anderem als Beispiel isoHunt-Betreiber Gary Fung an, der trotz 110 Millionen Dollar-Strafe nun ein Mode-Unternehmen gründete. Es gilt als unwahrscheinlich, dass isoHunt 110 Millionen oder Hotfile 80 Millionen US-Dollar zur Zahlung ihrer Strafen zur Verfügung hatten. Hotfile verkündete erst vergangene Woche eine Einigung und schloss kurz darauf die Webseite. „Die MPAA kann damit an die Öffentlichkeit treten und Presseaussendungen verschicken, in denen die Rede von diesen absurden Strafzahlungen ist. Damit erschrecken sie jeden Betreiber von User Generated Content-Seiten und erhalten für sie geringe Summen an Geld“, meint Dotcom.