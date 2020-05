Finalphase für Internet-der-Dinge-Cup gestartet

In einem Wettbewerb zum Internet der Dinge konnten Schüler und Studierende für die Technik-Trends der Zukunft begeistert werden. Die futurezone hat bereits zum Projektauftakt über den Wettbewerb berichtet. Ab Montag kann auf futurezone.at abgestimmt werden, welche Projekte in die nächste Phase weiterrücken, in der dann die Sieger gekürt werden. Diese sollen am 26. Juni feststehen. 48 Projekte aus sechs Bundesländern veröffentlichen in wenigen Tagen ihren Projektbericht.