Firefox könnte Tor-Modus bekommen

Neben einer möglichen Browser-Integration könnte die Tor-Technologie auch in anderen Services, Hardware und Software zur Anwendung kommen. Denn laut The Daily Dot befinden sich einige tonangebende Technologieunternehmen in Gesprächen mit Tor.

" Privatsphäre ist das neue angesagte Buzzword für Produkte und für Hersteller ist es ein einfacher Weg, mehr Datenschutz mit Tor zu erreichen", sagt Lewman gegenüber The Daily Dot. Wenn schon die Tor-Technik selbst nicht zur Anwendung kommt, könnten Produkte künftig das Label "Tor zertifiziert" tragen, munkelt The Daily Dot.