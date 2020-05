Firefox-Plugin visualisiert Überwachung beim Surfen

Lightbeam, so der neue Name, visualisiert jene Spuren, die Internet-Nutzer im Web hinterlassen. Es zeigt welche Tracking-Cookies beim Ansurfen von Seiten angelegt werden. Auch die Firmen und Werbenetzewerke, die dahinter stecken, werden dargestellt. Auf einer Karte kann man einsehen, wo man im Internet unterwegs war, welche Spuren man hinterlassen hat, wie Webseiten durch Werbenetzwerke zusammenhängen. Zusätzlich gibt es eine Uhr-Ansicht, die zeigt, welche Verbindungen in den vergangenen 24 Stunden aufgebaut werden. Die Listenansicht lässt den Nutzer schließlich einzelne Seiten genauer betrachten.