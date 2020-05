Flash Crash: Wenn Roboter mit Billionen jonglieren

Viele Händler waren gerade erst aus der Mittagspause zurück, da brach Hektik an der New York Stock Exchange aus: Am 6. Mai 2010 stürzte der Leitindex Dow Jones binnen Minuten um über sechs Prozent ab. Der Vorfall ging als „Flash Crash“ in die Börsengeschichte ein. Am 21. April 2015 ließen die US-Behörden Sarao in London wegen Betrugs und Manipulation festnehmen. Er soll die Börse mit Hilfe einer eigens entwickelten Software mit Scheinaufträgen bombardiert und so den Absturz herbeigeführt haben, der kurzzeitig etwa eine Billion Dollar an Aktienkapital vernichtete.

Experten bezweifeln zwar, dass Saraos Marktmacht wirklich so groß war, wie die Ermittler es darstellen. Michael Lewis, ein ehemaliger Finanzprofi, der im letzten Jahr mit dem Bestseller „Flash Boys“ über die Folgen vollautomatisierter Turbo-Wertpapiergeschäfte für Aufsehen sorgte, bezeichnete die Verhaftung als „Parodie“ auf das, was wirklich an der Wall Street vor sich gehe. Aber auch unabhängig davon, welche Rolle Sarao nun genau spielte, macht der „Flash Crash“ die Risiken des sogenannten Hochfrequenzhandels deutlich.