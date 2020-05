Flickr bekommt intelligente Foto-Suche und neue Apps

Der Foto-Dienst Flickr hat am Donnerstag ein umfangreiches Update seiner Plattform sowie der dazugehörigen Apps vorgenommen. Mit " Flickr 4.0" will der Yahoo-Dienst, der mehr als 100 Millionen Nutzer zählt, wieder die Konkurrenz von Google und Dropbox überholen. Die wohl größte Veränderung ist die "Camera Roll", die das einfache Verwalten von Foto-Bibliotheken ermöglichen soll. So können nun beispielsweise die Metadaten von mehreren Bildern auf einmal einfach verändert werden. Auch das Herunterladen und Freigeben von Bildern oder Alben soll deutlich einfacher möglich sein.