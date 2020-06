Flüchtiger Straftäter dank Facebook gefasst

Weil er etwas zu offen über sein Leben auf seiner Facebook-Seite plauderte, ist die US-Polizei einem seit zwölf Jahren flüchtigen Straftäter auf die Spur gekommen. Der Mann wurde im Norden des US-Bundesstaates Montana festgenommen. Der 47-jährige Robert Lewis Crose hatte vor zwölf Jahren in Kalifornien gegen Bewährungsauflagen verstoßen und war dann verschwunden.

Fahnder entdeckten, dass Crose im Norden Montanas war, nachdem er sich auf seiner Facebook-Seite über das kalte Wetter dort beklagt hatte. Als ihn dann jemand fragte, wo er denn sei, schrieb er zurück "Cut Bank". Das ist eine kleine Ortschaft an der Grenze zu Kanada. Hier lebte er die vergangenen zehn Jahre, wie die Polizei herausfand. Crose wurde festgenommen, nachdem die kalifornische Polizei Bilder von ihm an die Kollegen in Montana geschickt hatte.

Mehr zum Thema:

( APA/ dapd)