Flug MH370: US-Behörde will Flugdaten live übertragen

Derzeit würden die Anforderungen an ein System, das bestimmte Flugdaten live übermittelt, durchdacht. So könnten Flugzeuge schneller geortet und zügiger mit der Ermittlung der Unfallursache begonnen werden. Um die Sicherheit zu erhöhen, hätten auch zunehmend Regierungen Interesse an einem solchen Vorgehen, sagte Kolly.

Bislang werden Daten und Gespräche im Cockpit über den Flugschreiber - der sogenannten Blackbox - aufgezeichnet. Diese sendet 30 Tage lang Signale. Die Daten können erst nach einer Bergung ausgewertet werden. Das Verschwinden einer Boeing 777 von Malaysia Airlines am 8. März mit 239 Menschen an Bord hat die Diskussion über alternative Verfahren wieder aufkommen lassen. Es wurden noch immer keine eindeutig dem Flugzeug zuzuordnenden Trümmerteile gefunden.