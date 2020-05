Flugbuchungsportale kassieren oft illegale Gebühren

Demnach kassieren Online-Portale wie fluege.de, flugladen.at oder airline-direct.de am Ende des Buchungsvorganges eine zusätzliche „Service Fee“, die nur auf bestimmte Kreditkarten aufgeschlagen wird und zu Beginn der Buchung noch nicht ersichtlich ist. „Eine Gebühr, die nur auf bestimmte Zahlungsinstrumente angewendet wird, widerspricht dem 2009 in Kraft getretenen Zahlungsdienstegesetz (ZaDiG)“, betont Barbara Forster, Juristin beim Europäischen Verbraucherzentrum Österreich (EVZ), in einer Aussendung vom Dienstag.