Flughafen-Mitarbeiter stahl Hightech aus Koffern

Ein 30-Jähriger Angestellter der Transportation Security Administration hat im Zuge seiner Tätigkeit am Fort Lauderdale-Hollywood International Airport Unterhaltungselektronik im Wert von 50.000 US-Dollar gestohlen. In einem Zeitraum von sechs Monaten hat er unter anderem iPads, Navis, Kameras und Notebooks aus den Koffern von Passagieren entwendet, berichtet CNN. Er schmuggelte die Geräte in seiner Kleidung aus dem Gebäude und verkaufte sie über das Internet.