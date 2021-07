Forscher: Selfies könnten Hackern Fingerabdruck verraten

Sicherheitsforscher des japanischen National Institute of Informatics (NII) warnen, dass aus Fotos Fingerabdrücke extrahiert werden können. Diese Daten könnten in weiterer Folge dazu genutzt werden, um biometrische Sicherheitsmaßnahmen, beispielsweise am Laptop oder Smartphone, zu umgehen. Die einzige Voraussetzung: Die Fotos dürfen aus nicht mehr als drei Meter Entfernung aufgenommen werden und müssen gut beleuchtet sein. Das könnte insbesondere in Japan für Probleme sorgen, da dort die Victory-Geste bei Selfies besonders beliebt ist. Auch in anderen Ländern in Ostasien, unter anderem Südkorea, Taiwan und Hongkong, sind Jugendliche oftmals mit ausgestrecktem Zeige- und Mittelfinger auf Selfies zu sehen.