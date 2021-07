Forscher versenden Nachrichten über Smartphone-Kompass

Forschern der Universität Oulu in Finnland ist es gelungen, den Kompass eines Smartphone für den Empfang von Daten zu präparieren. Das System namens Pulse verwendet lediglich den Magnetfeldsenor des Gerätes, um Daten von einem schwingenden Magnetfeld zu empfangen. In einem Versuch schafften sie es, Web-Adressen sowie MIDI Musik-Sequenzen auf dem Smartphone zu erhalten. In einem Video demonstrierten sie nun ihre Erfolge.