Fotoausstellung Starbugs?! bewirbt Nahrungsmittel Insekten

Die Fotografin Bettina Plach und der Sozioökonom und Koch Willhelm Geiger haben mit " Starbugs?!" eine Fotoausstellung auf die Beine gestellt, die zum Nachdenken anregen soll. Insekten wären als Nahrungsmittel weitaus effizienter als Fleisch und könnten so ein ressourcenschonender Ersatz für ebendieses werden. Mit Fotos von Heuschrecken, Mehlwürmern und Co, die mit Informationen über das Nahrungsmittel Insekten kombiniert werden, soll das gezeigt werden. "Wir wollten auf Insekten als Option für nachhaltige Ernährung aufmerksam machen. Das Interesse an dem Projekt ist groß, in Österreich werden sich Insekten aber abseits von Partygags wohl nicht so schnell auf den Tellern durchsetzen", sagt Bettina Plach gegenüber der futurezone.