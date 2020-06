Foursquare mit Foto- und Kommentarfunktion

Das "Einchecken" auf Foursquare wird ab sofort noch spannender. Das Netzwerk hat am Montag neue Funktionen angekündigt, die ab sofort für iPhone-Nutzer via Update im App-Store zur Verfügung stehen.

Ab sofort lassen sich Kommentare und Fotos hinzufügen. Diese zwei Funktionen seien von den Nutzern in den letzten Monaten am meisten nachgefragt worden, heißt es in einem offiziellen Blogeintrag. Fotos von bestimmten Check-Ins können nur die befreundeten Personen sehen.

Mehr Interaktionen möglich

Man kann etwa im Restaurant die Gerichte fotografieren, das Foto mit seinen Freunden teilen und einen Kommentar zum Essen hinzufügen. Auch die Check-Ins von Freunden können ab sofort mit Kommentaren versehen werden, so dass man etwa bekannt geben kann, wann man selbst das betreffende Lokal aufsuchen möchte. Dies war vorher nicht möglich. Zudem lassen sich die Fotos gemeinsam mit der Geschichte der Check-Ins aufrufen und man sieht, welche Plätze man in letzter Zeit besucht hat auch visuell aufbereitet.

Die neuen Funktionen sollen im Laufe dieser Woche auch für Android-Smartphones sowie für Palm- und BlackBerry-Geräte zur Verfügung stehen.

(futurezone)