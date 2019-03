Frag die futurezone: Lösen Handys Krebs aus?

Keine Beweise

"Viele Studien sind auf gut wienerisch grottenschlecht", meint Norbert Vana. Der Strahlenphysiker ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats Funk (WBF), der u.a. das Infrastrukturministerium (BMVIT) berät. Der unabhängige Beirat besteht sowohl aus Physikern, Chemikern, Medizinern und Wissenschaftlern aus anderen Fächern. Laut Vana hat die Gruppe bis heute rund 2000 Studien über Mobilfunk auf ihre Qualität bewertet. "Es gibt keine Hinweise darauf, dass Mobilfunk bedenklich für die menschliche Gesundheit wäre", fasst Vana die bisherigen Ergebnisse des WBF zusammen.

Experimentelle Langzeituntersuchungen zum Thema hat es nur an Tieren gegeben. Bei einer US-Studie wurden etwa Mäuse und Ratten über zwei Jahre hinweg bis zu neun Stunden täglich Mobilfunkstrahlung ausgesetzt. Bei männlichen Ratten kam es daraufhin zu einem vermehrten Auftreten von Herztumoren. Weder bei weiblichen Ratten noch bei männlichen oder weiblichen Mäusen kam es zu signifikanten Auswirkungen. Im Gegensatz zu Menschen wurde der komplette Körper der Tiere von der Strahlung erfasst. Auch aus anderen Gründen sind die Ergebnisse schwer auf Menschen umzulegen. Dennoch hat unter anderem diese Studie dazu geführt, dass die internationale Krebsagentur ( IARC) der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) Vorsicht walten lässt. Sie stuft Mobilfunk als "möglicherweise krebserregend" ein. In die entsprechende Risikogruppe 2B fallen unter anderem auch eingelegtes Gemüse, Aloe Vera oder die Arbeit in Wäschereien.

Aber...

"Die Einstufung der WHO bedeutet nicht, dass man sofort alle Sender abschalten sollte, aber man sollte auch nicht ohne jegliche Bedenken Kindern ab drei Jahren ein Handy in die Hand drücken", meint Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der Medizinischen Universität Wien. Bei Kindern und Jugendlichen kann die Strahlenbelastung laut bisherigen Studien doppelt so hoch sein wie bei Erwachsenen. "Kinder haben eine andere Kopfgeometrie und eine andere Zusammensetzung des Gehirns", bestätigt Norbert Vana. "Da werden Strahlengrenzwerte überschritten." Wie sich das auf die Entwicklung des Gehirns auswirkt, ist noch nicht ausreichend erforscht. Die Experten empfehlen deshalb, Kinder Mobiltelefone nur mit Maß nutzen zu lassen.

Auch wenn das Risiko, dass Mobilfunk bei Erwachsenen zur Krebsbildung führt, überschaubar scheint, gibt es Empfehlungen von Ärzteverbänden, um auf Nummer Sicher zu gehen: Man sollte ein Handy etwa möglichst wenig am Körper tragen oder beim Schlafen nicht neben den Kopfpolster legen. Beim Kauf sollte man außerdem auf einen möglichst niedrigen SAR-Wert achten. Dieser gibt an, wie viel Strahlungsenergie an den Körper (etwa am Kopf) weitergegeben wird. Laut internationalen Normen sollte der SAR-Wert unter zwei Watt pro Kilogramm liegen. Mobiltelefone, die unter 0,5 W/kg beim Anwendungsfall Handy am Kopf erreichen, gelten als strahlungsarm. Wer wissen will, welchen SAR-Wert sein Mobiltelefon aufweist, kann auf der Webseite des deutschen Bundesamtes für Strahlenschutz nachsehen.