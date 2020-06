Friedrich Kittler ist tot

Der Kulturwissenschaftler Friedrich Kittler, der vor allem für seine Medientheorie Mitte der 80er Jahre bekanntwurde, ist tot. Kittler starb am Dienstag mit 68 Jahren in Berlin, wie das Deutsche Literaturarchiv Marbach mitteilte.

Kittler hatte dem Archiv schon zu Lebzeiten sein gesammeltes Schaffen überlassen. Der in Rochlitz ( Sachsen) geborene Wissenschaftler studierte Romanistik, Germanistik und Philosophie, später war er Professor in Bochum, Berlin und New York.

Großes Aufsehen gab es 1984 um Kittlers Habilitation, die erst im 13. Gutachten angenommen wurde und die unter dem Titel „Aufschreibesysteme 1800/1900“ auch sein bekanntestes Werk wurde.