Fußball-WM-Spots mal rührselig, mal schauderhaft

Vor der größten Sportveranstaltung des Jahres ist es für viele Unternehmen Pflicht, themenbezogene Werbevideos zu veröffentlichen. Auch Technologieunternehmen wie Samsung oder Beats by Dr. Dre - das kürzlich von Apple übernommen wurde - schicken eigene Spots ins Rennen.

Samsung versucht es etwa mit einer Alien-Invasions-Story, bei der Profi-Fußballer in einem existenzentscheidenden Match gegen Außerirdische kämpfen müssen. Das erinnert an den Film "Space Jam", nur mit Fuß- statt Basketbällen. Beats by Dr. Dre und diverse andere Firmen setzen auf rührende oder energische Motivationsbotschaften und jede Menge konzentrierter Blicke bekannter Star-Kicker.

Der wohl aggressivste Spot kommt aus Chile. Darin feuern die Minenarbeiter des Grubenunglücks von San José 2010 ihren Nationalkader mit Sprüchen wie "Wir pfeifen auf den Tod!" an. Hier ein Überblick über das Werbespot-Geschehen rund um die Fußball-WM 2014 in Brasilien mit Links zu den jeweiligen Videos auf YouTube: